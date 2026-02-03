タレントの蛍原徹（58）が3日、都内で自身のゴルフYouTubeチャンネルのリアルイベント「ホトゴルフ5周年記念イベント！！ホトちゃんのボギーペーストーーク！！」（15日、東京・渋谷のばぐちか）の取材会を行った。チャンネル開設5周年を記念したもので、ゲストに女子プロの藤田さいき（40）を招く。「藤田さんはトークがめちゃくちゃ上手なんですよ。知らない人でもまっさらな状態で来てもらえれば。何とか楽しませます」と呼