超人の科学＜３＞スピードスケート団体追い抜きでは、日本女子に２０１８年平昌（ピョンチャン）五輪、２２年北京五輪に続く３大会連続でのメダル獲得が期待されている。持ち味は動きのそろった美しい隊列だ。空気を可視化し、抵抗を減らす研究が戦術に生かされている。（科学部笹本貴子）２８台のカメラ平昌五輪で繰り広げられた強豪オランダとの決勝。日本女子は終盤に猛スパートで逆転し、この種目で初の金メダルに輝いた