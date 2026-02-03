「オリックス春季キャンプ」（３日、宮崎）今季からコーチ兼任となったオリックス・平野佳寿投手（４１）が第１クール最終日となった３日、初のブルペン入り。コーチ業の影響で腰に張りを訴えながらも入念にストレッチを行い、４６球を投げ込んだ。「もうこれ以上は投げられないと思い、やめました（笑）。すごく腰が張って痛い。そういった意味では新鮮でした」指導者１年目の“洗礼”を浴び苦笑したが、全くめげてはいな