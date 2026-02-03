読売新聞社は８日投開票の衆院選に合わせ、立候補者へのアンケート調査を行った。消費税についての考えを聞いたところ、自民党では７４％が「限定的に減税するべきだ」と答えた一方、２０％が「現状を維持するべきだ」を選んだ。減税に否定的な自民候補には現職の閣僚や党幹部も含まれており、一定の慎重論があることが分かった。今回の調査は公示前の１月２０日から行い、立候補者１２８５人のうち１２５１人から回答を得た。