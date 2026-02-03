◇第75期王将戦7番勝負第3局第1日（2026年2月3日東京都立川市オーベルジュときと）藤井は2手目△3四歩を選択した。前期第5局、後手番258局目にして解禁し、今回8局目。過去7局は全勝と、自ら開拓した新境地でリードを奪いにいった。「7番勝負ということで、いろいろ経験を積めればというのは考えていることの一つ」と前日に語った言葉を盤上に示した。さらに自陣を高美濃に構えた後、右金を24手目△7六金（第2図）と突