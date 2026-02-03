ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート男子シングルに出場するトマス＝リョレンス・グアリノ・サバテ（スペイン）が、シーズンを通じてショートプログラム（SP）で使用してきたプログラム曲が使用禁止となったと明かした。五輪本番を目前にしながら襲い掛かった災難にファンも嘆きの声をあげ、結果的に決定が覆る事態に発展した。グアリノ・サバテは今季SPで、アニメ映画「ミニオンズ」の曲を使用