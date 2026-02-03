上品な印象を与えてくれる「ネイビー」は、今季のトレンドとして注目されているカラー。知的で落ち着いた雰囲気がありつつ、黒ほど重たく見えにくいのが魅力です。そんな、大人女性のコーデにも取り入れやすいネイビーのアイテムを【ZARA（ザラ）】からピックアップ。きれいめに着られて、気軽に旬を取り入れられそうなものがそろっているので、ぜひチェックしてみて。 品よく決まるコンパクトジャケット