競技会場やメインプレスセンターなど、どこに入るのにもセキュリティーチェックが必要だ。初の海外取材で「これがオリンピックか」と驚かされた。スマホはポケットから出し、パソコンなどの電子機器は爆発物チェックを受けるフィギュアスケートの会場に入る際は「液体はある？」と聞かれた。場合によってはペットボトルはその場で一気に飲み干すか破棄。空港よりも厳重な警備だ。町中でも警察官やパトカーは常に目に入る。国の