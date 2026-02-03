巨人の新外国人ブライアン・マタ投手（２６）＝レッドソックス傘下３Ａウースター＝が３日、宮崎キャンプ第１クール最終日に初めてブルペン入りし、変化球を解禁して３５球を投じた。特に“魔球”ツーシームには球団のデータ班も驚きの声を上げたほど、速く大きく動いた。全球種を制球良く集め「とても良かった」と上々のスタートを切った。先発、中継ぎどちらもこなせる最速１６０キロ右腕が新助っ投一番乗りでベールを脱いだ。