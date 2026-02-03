西武・平良海馬投手（２６）が３日、今キャンプでブルペン投球を行わずにライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板する異例の調整を見せた。“飛び級”の裏には、揺るぎない自信がある。３月のＷＢＣ出場が決まっている右腕。１日のキャンプ初日にブルペン入りする投手も多いが「打者が立つことで試合に近い環境で練習できるので、ブルペンで投げるよりいいかな。自主トレからライブＢＰに入れるように練習をしてきました」とう