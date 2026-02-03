ロッテのドラフト１位・石垣元気投手（１８）＝健大高崎＝が３日、宮崎・都城の１軍キャンプでプロ入り後初めて、ブルペンで投球した。立った捕手を相手に１５球で切り上げたが、見守ったサブロー監督（４９）が「バケモン。朗希クラス」と絶賛するなど、周囲からは驚きの声が上がった。午前１１時２３分。ブルペンに背番１８の石垣元が現れると、空気が一層張り詰めた。肩慣らしを終えて投球開始。味園ブルペン捕手の「よっし