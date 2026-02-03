ＷＢＣ台湾代表で日本ハムの古林睿煬（グーリン・ルェヤン）投手（２５）が３日、沖縄・名護でライブＢＰ（実戦形式の打撃練習）に登板した。万波、水谷、西川の打者計５人に２０球を投じ無安打１四球。最速は１５３キロを計時し、万波には一ゴロ、右飛と完全に手玉に取った。３月６日の日本とのＷＢＣ初戦（東京Ｄ）で先発の可能性もある台湾最強投手が侍の前に立ちはだかる。吹き上がるような直球にスタンドが騒然とした。古