米国の伝説的ロックバンド「スリー・ドッグ・ナイト」の創設メンバーだったチャック・ネグロンさんが２日（日本時間３日）に米ロサンゼルス近郊のスタジオシティーの自宅で亡くなった。故人のインスタグラムにが関係者によって「ＲｅｓｔｉｎＰｅａｃｅ（安らかに）」と記され、また広報が声明で明らかにしたと米メディアが報じた。８３歳。死因については明らかにしていない。声明ではネグロンさんは「愛する家族に見守ら