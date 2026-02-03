【ミラノ（イタリア）３日＝富張萌黄】６日開幕のミラノ・コルティナ五輪に向け、スピードスケート・ショートトラックの公式練習が本番会場で行われた。男子エースの宮田将吾（日本通運）は６周を滑り、ラップタイムを計測するなどして調整した。メインリンクを滑るのはこの日が初めて。「いい感触で、レースが楽しみ」と開幕を心待ちにした。先月はオランダで直前合宿を行い、１月３１日にミラノ入り。合宿ではリレーの面や瞬