ビジュアル系演歌歌謡グループ「さくら前線」が昨年12月に2曲目のシングル「雪物語」を発売した。こうき、つかさ、せいじの3人は、それぞれが他のビジュアル系バンドで活動。「この3人でやるときはビジュアル系演歌歌謡グループ。ド演歌でもなく、歌謡曲に近い形です」と話した。2020年に「最美桜（もがみざくら）最前線」として結成。24年11月に「さくら前線」に改名してファーストシングル「雪桜」をリリースした。目標は純烈、