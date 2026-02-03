札幌市教育委員会は、2026年2月3日、札幌市立の中学校教諭の女性（50代）を停職1か月、教諭の男性（30代）を減給3か月の懲戒処分としたと発表しました。市教委によりますと、女性教諭と男性教諭は2024年4月から2025年11月ごろまでの間、担当する特別支援学級の複数の生徒に対し、生徒を畏怖させるような必要以上の大声で叱責するなど、教育的配慮を著しく欠いた不適切な指導を繰り返していたということです。2025年9月下旬ごろ、保