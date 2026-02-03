ミラノ・コルティナ五輪のミラノ選手村が3日、メディアデーとして報道陣に公開された。取材に応じた日本の原田雅彦副団長は「イタリアのおもてなしを凄く感じる。ベッドやシャワーなど、選手たちが力を出し切れるよう配慮されている」と絶賛した。村内にある五輪マークのモニュメントでは、通りかかったフィギュアスケート女子の坂本花織らが笑顔で写真撮影に応じた。