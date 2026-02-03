天皇皇后両陛下が、来日しているネパールの大統領夫妻を皇居に招き、面会されました。きのう（3日）午後、天皇陛下と着物姿の皇后さまは、お住まいの御所でネパールのポーデル大統領夫妻を笑顔で出迎え、握手を交わされました。大統領夫妻は、日本とネパールの外交関係樹立70周年にあわせて来日中で、両陛下と大統領夫妻が面会するのは今回が初めてです。陛下はおよそ40年前にネパールを訪問していて、現地で登山をした思い出など