ノルディックスキー・ジャンプの日本代表が2日、イタリア入りした。2大会連続の金メダルを狙う小林陵侑（29＝チームROY）は、「沸かせるジャンプをしたい。イタリアでジャンプがぶち上がればいい」と自然体な表情で言った。最年少の二階堂蓮（24＝日本ビール）は、「ペペロンチーノが食べたい」と笑顔。直前のW杯で2戦連続の2位に入り、好調を維持して初の夢舞台に挑む。現状について本人が語ろうとすると、小林が「言ってやれ