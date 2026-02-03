固体燃料ロケット「快舟11号遥8」によって宇宙に送られたチョウのさなぎが、重慶大学の研究チームが開発した小型宇宙生態系実験ペイロード「神農開物2号」の内部でチョウへと羽化した。新華網が伝えた。重慶大学の「神農開物2号」小型宇宙生態系実験ペイロードは2025年12月13日に宇宙実験装置に搭載され、「快舟11号遥8」によって打ち上げられ、軌道上での実験ミッションを開始した。重慶大学の研究チームがこのほど受信した実験デ