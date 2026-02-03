スピードスケート代表勢が2日、会場のミラノ・アイス・パークで初練習を続々と行った。仮設リンクの感触を確かめる一方で、選手村事情についても語った。今大会は6カ所の広域開催。4度目出場の女子エース・高木美帆は「選手村の規模もコンパクトで導線が近くて過ごしやすい」と好印象を口にした。22年北京五輪ではコロナ下で行動に制限があった。2大会連続の新濱は「自由があり、新鮮な気持ち」と言う一方で、郊外の立地につい