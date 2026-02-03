NY株式3日（NY時間14:16）（日本時間04:16） ダウ平均48988.39（-419.27-0.85%） ナスダック23129.02（-463.09-1.96%） CME日経平均先物53600（大証終比：-1020-1.90%） 欧州株式3日終値 英FT100 10314.59（-26.97-0.26%） 独DAX 24780.79（-16.73-0.07%） 仏CAC40 8179.50（-1.67-0.02%） 米国債利回り 2年債 3.568（-0.004） 10年債 4.272（-0.006） 30年債 4.906（