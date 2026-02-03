中国共産党と台湾の最大野党・国民党による「国共フォーラム」が開かれ、「台湾独立に反対する」ことで一致、頼清徳政権をけん制しました。中国国営の中央テレビによりますと、中国共産党と台湾・最大野党の国民党との交流の枠組み「国共フォーラム」は3日、およそ9年ぶりに北京で開催されました。中国で台湾政策を担当する国務院台湾事務弁公室の宋濤主任は、「台湾独立に反対する共通の政治的基盤を堅持する」「台湾を利用して中