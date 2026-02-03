アウクスブルクは3日、セレッソ大阪U-18所属のFW小野田亮汰(18)を獲得することが決まったと発表した。クラブによると、2030年までの契約を交わしたという。小野田は昨季前半戦にC大阪U-18のエースを担ったストライカー。182cm・75kgのフィジカルと推進力を武器に高円宮杯プリンスリーグ関西1部の前期10試合で5ゴールを記録し、日本クラブユース選手権(U-18)大会でもチーム唯一のゴールを挙げていた。クラブによると、小野田