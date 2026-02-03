ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」が初日を迎える。「イイ値」担当の青木一訓記者は高憧四季（26＝大阪）に勝負を託した。いざ、地元G1初挑戦だ。高憧は住之江での記念レースは初めて。2期連続でA1級と着実に力をつけてきており、満を持しての参戦となる。昨年はPG1クイーンズクライマックスの本戦に初出場。確かな自信を胸に今回チャレンジする。「いつも通りやるだけですよ。クイーンズクライマックスに