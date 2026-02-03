熊本競輪は昨年9月以来のモーニング開催。以前は9時45分以降にならないと本場で観戦ができなかったが、1Rから観戦できるようになった。朝早いレースを走り「ミッドナイトみたいで寂しい」と話す選手もいただけに、選手の気持ちの入り方も違うだろう。【4R】中国勢の3番手回りから大崎がシャープに伸ばす。＜2＞＝＜7＞から＜1＞＜3＞＜5＞と、＜2＞＜1＞から＜4＞＜5＞＜7＞。【5R】乱戦必至だが積極的な小坂に乗って木暮が