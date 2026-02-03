日本バスケットボール協会（JBA）は3日、都内で男子日本代表監督のトム・ホーバス氏（59）の電撃退任に関する会見を開き、琉球監督の桶谷大氏（48）の新監督就任を発表した。事実上の解任はNBAレーカーズの八村塁（27）との確執が要因との見方が強いが、島田慎二会長（55）は「そこが直接的ではない」と否定した。JBAは昨年10月の組織改編に伴い、36年五輪を見据えた「12年強化計画」を策定した。島田会長は「1月にホーバス氏