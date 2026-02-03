枯渇することのないエネルギーが、DF森璃太（24）には備わっている。最高時速36キロの群を抜くスピードで何度も上下動を繰り返し、チャンスメークするサイドバックは「走ってナンボの選手。走り続けたい」と脚力を生かしてアピールを続けている。昨季期限付きで移籍した栃木SCでは初めてウイングバックに挑戦。「スピードと（相手の）背後に出てのクロス」という強みを試合でいかに多く出せるかに焦点を当て、位置取り、パスを