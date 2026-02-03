ボートレース住之江のG1「第69回近畿地区選手権競走」が初日を迎える。注目は12Rドリーム戦だ。絶好枠の馬場で決まり。数字のない64号機だが手応えは悪くなかった。インからビシッと踏み込めば先マイ有力。相手は前走多摩川でV、近況好調な石野。相棒となる51号機はこれが3回目で調整も手の内に入れているか。底上げあれば逆転まで。吉川元に強力14号機。石野を止めて先攻めもあるか。松井は冷静に差して。＜1＞馬場貴也グ