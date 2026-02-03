アストロズのイサク・パレデス内野手（２６）が３日（日本時間４日）、球団と１年９３５万ドル（約１４億６０００万円）で合意し、申請していた年俸調停を回避した、と情報サイト「ジ・アスッレチック」のＣ・ローム記者が自らのＸで伝えた。パレデスは９９５万ドルを要求、球団提示は８７５万ドルだったもので中間の額で合意した。昨季カブスからアストロズに移籍したパレデスは負傷で約２か月休んだものの、１０２試合に出