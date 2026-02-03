昨年12月に死去したゴルフ界のレジェンド尾崎将司さんが立ち上げ、西郷真央、佐久間朱莉らを輩出した「ジャンボ尾崎ゴルフアカデミー」が存続に向けて調整していることが3日、明らかになった。都内で取材に応じた長男・智春氏が、生前の尾崎さんと話し合ったことを明かし「“おやじが愛した練習場、アカデミーを続けていきたい”と言ったらうれしそうだった。今後は僕が努力する」と話した。日本ツアー最多94勝など偉業を達成