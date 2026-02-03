フジテレビの親会社と不動産事業の再編をめぐって対立していた旧村上ファンド系の投資グループは、株の大規模買い付けの方針を撤回する意向を示しました。フジ・メディア・ホールディングスをめぐっては、大株主の旧村上ファンド系の投資会社と村上世彰氏の長女・野村絢氏が、傘下の「サンケイビル」といった不動産事業の切り離しなどを求めていました。野村氏側は、進捗がなければ株を最大33.3％まで買い増す意向を示すなど対立が