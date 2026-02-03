大相撲初場所で20年ぶりの新大関優勝を飾った安青錦が3日、東京都港区の豊川稲荷東京別院で節分の豆まきに参加。各界の著名人らがそろう中、大きな声援を浴びた。昨年は十両での参加だっただけに「昨年とは比べものにならない。皆さんに名前を知ってもらえたし、注目されているんじゃないかなという感じ」と笑みをこぼした。その後は東京都江東区の富岡八幡宮での豆まきにも参加。新入幕だった昨年の春場所から6場所連続で11勝