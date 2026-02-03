豊昇龍、大の里の2横綱は、千葉県成田市の成田山新勝寺での節分会に参加した。当地で2横綱共演は18年の白鵬、稀勢の里以来8年ぶり。「福は内」のかけ声の下、勢いよく豆を投げると参拝客から歓声が湧き上がった。横綱としては初めて豆をまいた大の里は「呼んでいただき光栄です。晴れて良かった。皆さんに福が来るといいですね」と笑顔。豊昇龍は「ケガがないように、治るようにと祈りました。まあ大丈夫と思う」と述べた。