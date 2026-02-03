ドジャース・大谷翔平投手（３１）の”作家デビュー作”となる絵本「ＤＥＣＯＹＳＡＶＥＳＯＰＥＮＩＮＧＤＡＹ」（デコピンが開幕戦を救う）が現地時間の３日、米国で発売が開始された。大谷はインスタグラムで愛犬のデコピンとともに絵本を読む写真を投稿し「デコと僕の初めての児童書が今日発売されました。僕たちは皆さんにこの本を読んでいただけることを嬉（うれ）しく思っています」と日本語、英語の両方で言葉を