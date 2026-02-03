ドジャース・大谷翔平投手（３１）の”作家デビュー作”となる絵本「ＤＥＣＯＹＳＡＶＥＳＯＰＥＮＩＮＧＤＡＹ」（デコピンが開幕戦を救う）が現地時間の３日、米国で発売が開始された。マイケル・ブランク氏との共同著者で、米ハーパーコリンズ社から出版され、絵はファニー・リエム氏が担当した。オンラインサイトでは予約発売もされ、値段は２１・９９ドル（約３４２０円）。絵本の主人公はもちろん愛犬のデコピンで