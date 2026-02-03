安倍元総理銃撃事件の裁判で無期懲役の判決を言い渡された山上徹也被告の弁護団が、控訴期限のきょう、控訴する方針を固めました。山上徹也被告（45）は安倍晋三元総理を銃撃し殺害した罪などに問われ、先月21日、奈良地裁で無期懲役の判決を言い渡されました。控訴期限はきょう4日ですが、関係者によりますと、山上被告の弁護団は判決を不服として、控訴する方針を固めたということです。きのう、山上被告が弁護団に控訴する意向