気象台は、午前3時56分に、なだれ注意報を宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町に発表しました。【警報エリアを確認】【なだれ注意報】京都府・宮津市、京丹後市、伊根町、与謝野町に発表（雪崩注意報） 4日03:56時点京都府では、4日昼前まで濃霧による視程障害に注意してください。北部では、5日までなだれに注意してください。【なだれ注意報（発表中）と予報値】■宮津市□なだれ注意報【発表】5日にかけて注意■京丹後市□な