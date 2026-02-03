女優の浜辺美波（25）が3日に放送されたTBS「バナナサンド」（後8・00）に出演。立ち上がりテストで計測した足腰年齢チェックに衝撃を受けた。「勝った人だけごちそう!サイコログルメバトル」企画に、女優・永作博美とともにゲスト出演した浜辺。ゲームの最後に永作がバナナマン、サンドウィッチマンらと一緒に「やってみたいこと」があるとされた。それは「現場で盛り上がった体幹テスト」とし「簡単で優しそうなのに難しい