国際統括団体ワールドラグビーは3日、27年W杯オーストラリア大会の試合日程を発表し、日本は1次リーグE組でサモア、フランス、米国の順で対戦することが決まった。都内で会見に臨んだエディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（HC、66）は、2日に発表された55人の日本代表候補メンバーについても言及し、1年後に迫った大舞台を見据えた。1年8カ月後の本番を待ち望むように、ジョーンズHCの気持ちは高ぶっていた。「全てのことへの準