FC東京はDF室屋が今季の主将に就任した。自身初の大役を任された31歳の新主将は副主将にMF高とFW佐藤恵を指名。鹿島との百年構想リーグ開幕戦（7日、味スタ）に向け「見ている人が熱くなるような、常に戦う姿を毎試合見せられるチームにしていきたい。正直、キャプテンだから何かを変えることはない。試合に入ればスイッチが入る。そういう姿を引き続き見せたい」と所信表明した。