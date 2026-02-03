西川株式会社は４日、ドジャース・大谷翔平投手（３１）と２６年度もサポート契約を締結したことを発表した。同社は１７年から大谷と睡眠コンディショニングサポート契約をしており、今年で１０年目となる。同社が契約１０周年を記念して制作した新ビジュアルと新ＣＭ「大谷翔平１０年目の［エアー］を語る」も公開された。新ビジュアルでは『これまでも、これからも、僕といっしょに。』をキーメッセージに掲げ、大谷と［エア