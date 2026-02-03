日向坂46の『クリフハンガー（Special Edition）』が、2月4日発表の最新「オリコン週間デジタルアルバムランキング」で初登場1位を獲得した。【動画】日向坂46「クリフハンガー」MV本作は、CDシングルの全5形態・全7曲をコンパイルしたスペシャルエディション。CD作品は、同日付の「オリコン週間シングルランキング」でも初登場1位を獲得している。表題曲「クリフハンガー」では、五期生の大野愛実（おおの・まなみ）がセンタ