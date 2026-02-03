Number_iの新曲「3XL」（スリーエックスエル）が、2月4日発表の最新「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」において、自身通算8作目の1位を獲得【※1】した。【動画】Number_i「3XL」ミュージックビデオ2025年2月10日付「GOD_i」の初週6万9668DLを上回り、自己最高初週DL数8万5159DLを記録。男性グループにおいても、back number「HAPPY BIRTHDAY」の初週9万1579DLに次いで、歴代2位の初週DL数【※2】を記録した