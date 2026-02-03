back numberの「水平線」が、4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数8億回突破作品となった。【動画】back number「水平線」MV週間再生数は274.6万回（2,746,432回）を記録。累積再生数は8億90.0万回（800,899,953回）となり、「オリコン週間ストリーミングランキング」において、BTS、Official髭男dism、Mrs. GREEN APPLEに続く男性グループ史上4組目の累積再生数8億回突破となった。