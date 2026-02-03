Vaundyの「タイムパラドックス」が、4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算7作目の累積再生数3億回突破作品となった。【動画】Vaundy「タイムパラドックス」MV週間再生数は100.1万回（1,001,027回）。累積再生数は3億51.6万回（300,515,560回）となり、3億回突破は自身通算7作目【※】。男性ソロアーティストによる「アーティスト別3億回再生突破作品数」記録では歴代単独1位を自己更新した。