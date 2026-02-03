Mrs. GREEN APPLEの「ダーリン」が、4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身通算12作目の累積再生数3億回突破作品となった。【動画】Mrs. GREEN APPLE「ダーリン」MV週間再生数は569.5万回（5,695,022回）。累積再生数は3億230.3万回（302,303,217回）となり、3億回突破は自身通算12作目【※1】。歴代単独1位の「アーティスト別3億回再生突破作品数」記録【※2】を自己更新した。本作は、2024年12月