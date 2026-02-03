Adoの「新時代（ウタ from ONE PIECE FILM RED）」が、4日発表の最新「オリコン週間ストリーミングランキング」で、自身初の累積再生数6億回突破作品となった。【動画】Ado「新時代（ウタ from ONE PIECE FILM RED）」MV週間再生数は77.4万回（773,573回）を記録。累積再生数は6億61.6万回（600,616,124回）となり、「オリコン週間ストリーミングランキング」において、あいみょんに続く女性ソロアーティスト史上2人目の累積再