リーグワン1部・相模原は3日、今季の途中から出場可能となるアーリーエントリー選手3人の入団会見を開いた。明大の主将として全国大学選手権優勝に導いたCTB平翔太は「これまでの経験や自分の強みを生かして試合で貢献できるように頑張りたい」と意気込みを語った。チームはこれまでプレーオフに進出した経験がなく昨季は9位。平は「伸びしろしかないチームだと思う」と躍進の原動力になることを見据えた。