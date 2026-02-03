Number_iの最新曲「3XL」（スリーエックスエル）が、最新の2月9日付「オリコン週間ストリーミングランキング」で5位に初登場した。【動画】Number_i「3XL」ミュージックビデオ本作はメンバーの平野紫耀がプロデュース。ピュアな恋心を表現したリリックが特徴で、表題曲としては自身初となる恋愛ソングとなっている。同日付「オリコン週間デジタルシングル（単曲）ランキング」で初登場1位を獲得している。38位には、L’Arc〜